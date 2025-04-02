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        Haberler Gündem Güncel Son dakika! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın ölümünde sürücünün ifadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın ölümünde sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

        İzmir'de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a kamyonetiyle çarpıp ölümüne yol açan sürücü Talip B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sürücünün ifadesinde, kuvvetli yağmur nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip çarptığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:08
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        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
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        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) kamyonetiyle çarpıp ölümüne yol açan sürücü Talip B.'nin (75) jandarmadaki ifadesinde, kuvvetli yağmur nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını söylediği öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

        Seferihisar'a tatile gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan ile market alışverişine gitti. Bu sırada Talip B., yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonetle yol kenarında eşiyle yürüyen Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kayhan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün gece hava yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kayhan'ın, bugün öğle vakti Odabaşı Bal Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

        Öte yandan, kazadan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü Talip B., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, jandarmadaki ifadesinde, kuvvetli yağmurun görüş açısını düşürmesi nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını söyledi. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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        DİYARBAKIR'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        AA'da yer alan habere göre de İzmir'de dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için Diyarbakır'da cenaze töreni düzenlendi.

        İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan 3 çocuk babası Kayhan'ın (56) cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'a getirildi.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camisi'nde gerçekleştirilen törene, Kayhan'ın ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Bakan Yumaklı, Mustafa Kayhan'a Allah'tan rahmet diledi.

        Yumaklı, "Çok değerli bir kardeşimizi, iş arkadaşımızı ve dostumuzu ebedi istirahatgahına uğurlamak için buradayız. Mustafa Kayhan vatanına, milletine, vazifesine sadık, bunu ulvi bir görev olarak gören arkadaşımızdı. Sakin kişiliğe sahipti, mütebessim, mütevazi birisiydi. İşiyle ilgili konularda son derece onurlu duruşu olan kardeşimizdi. Bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabb'im kendilerine sabırlar ihsan eylesin, cennetinde buluştursun. Mustafa Bey'den razıyız, Rabb'im de kendisinden razı olsun. Rabb'im mekanını cennet, ruhunu şad eylesin." dedi.

        İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dua okundu. Kayhan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Hani ilçesine uğurlandı.

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        #Mustafa Kayhan
        #son dakika
        #İzmir
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