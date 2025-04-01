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        Haberler Gündem Güncel Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, hayatını kaybetti

        Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:38
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        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, hayatını kaybetti
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        Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Talip B'nin (75) kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için başsağlığı diledi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, uzun yıllardır mesai arkadaşımız Mustafa Kayhan bey, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tarım sektörümüze önemli katkıları olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tarım camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bayram dönüşü trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım."

        BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan’ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Tarım ve Orman Bakanlığı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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