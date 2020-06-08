Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 yıl önce, sahte doktor S.G.'ye yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle, hemşire Merve Keleş´in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan gayrimenkul yatırımcısı Güllü Köse (36),buna rağmen estetik operasyonlardan vazgeçmedi. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda 35 kilo veren 2 çocuk annesi Güllü Köse, 'estetik bağımlısı' oldu.
"SES ESTETİĞİ DE YAPTIRACAĞIM"
DHA'da yer alan habere göre daha önce kalça, göğüs, bacak bölgelerine estetik yaptıran, daha ince bele sahip olmak için de kaburga kemiği ameliyatı olan Güllü Köse, daha sonra kaşlarını güzelleştirmek için bıçak altına yattı. Ancak zarar gördüğü için kaşlarını aldırmak zorunda kalan Köse, kaş ektirmek için operasyon gününü beklerken koronavirüs engeliyle karşılaştı. Toplamda 22 operasyon geçiren, güzellik uğruna 240 bin TL harcayan Güllü Köse, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasının ardından kaş ektirdikten sonra ses estetiği de yaptıracağını kaydetti.
"ÇOK İYİ ARAŞTIRILMALI"
Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan ve hekimleri aracılığıyla teyit ettiği bilgileri, estetik severlerle buluşturan Güllü Köse, sahte doktorlara karşı, "Estetik yaptırmak isteyenler doktor diye gittikleri yerde mutlaka sordukları sorulara yeterli cevap almalı. Estetik operasyonların fiyatı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bunun çok altında yapılan yerse soru işareti oluşmalı. Mutlaka klinik tarzı bir yerde işlem yapılmalı. Bazen gerçek doktorlar bile estetik işlemlerinde yetersiz kalabiliyor. İyice araştırılmalı" uyarısında bulundu.
"ACITIYOR AMA ÖLDÜRMÜYOR"
Sosyal medya kullanıcılarından en çok aldığı soruları yanıtlayan Köse, "Operasyonlarda acı olup olmadığı, iz kalıp kalmadığı soruluyor. Evet acıtıyor ama öldürmeyecek bir acı. İz de kalıyor. Karnınızdaki bir öbek yağ çıkarken iz kalmaması gibi bir durum olmuyor. Silikon taktıranların emzirip emziremediği de çok soruluyor. Evet, emziriliyor. Diğer yandan, kilolular karın germe ameliyatının uygun olup olmadığını soruyor. Önce kilo vermek gerekiyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!