Esnek çalışmayla ilgili iki madde çekiliyor

SON DAKİKA! Esnek çalışmayla ilgili iki madde çekiliyor! Esnek çalışma sistemi nedir? - Haberler

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba kanun teklifinin esnek çalışmaya ilişkin maddeleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Geçen hafta TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanlarının geri çekilmesi için ortak açıklamasının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bugün AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ile görüştü. Görüşmenin ardından teklifin 33 ve 37. Maddelerinin çekilmesi kararlaştırıldı.

Muş, genel başkanlarla yapılan görüşmedin sonra esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37. Maddelerin çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı. Muş şöyle konuştu:

- Sendikaların taleplerini aldık, yaptığımız değerlendirmelerde MHP Grup Başkanvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Onların talimatları gereği, 33 ve 37'yi daha detaylı çalışmak üzere madde metninden çıkaracağız.

Teklifin 33. Maddesi 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılmasını, 37. Madde ise 25 yaşından küçük gençlerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde emeklilik için gerekli sigorta primi ödenmemesini öngörüyor.

Teklifin tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlere bir yıl süreyle vergi istisnası öngören 21. maddesinin geri çekilmesi konusundaki görüşmeler ise devam ediyor.

Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı ile işe iade hakkı olmayacaktı. 25 yaş altındaki gençlerin ayda 10 günden az çalışması halinde emeklilik için sigorta primi ödenmemesi de gençlerin emekli olmalarını güçleştireceği gerekçesiyle tepki çekiyordu.