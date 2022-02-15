Eskişehir'de dehşet! Genç kadını kaçırmaya kalktı!

Son dakika haberler... Eskişehir'de polise başvuran Ş.T. (26), 13 Şubat'ta gece saatlerinde, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada tanımadığı 45-50 yaşlarında erkeğin yanına yaklaştığını, sonra ağzını kapatıp, sürükleyerek sokak üzerindeki bir apartmanın garaj kısmına kadar götürdüğünü ve bu sırada bayıldığını, sonrasını hatırlamadığını bildirerek şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
AA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yanı sıra çok sayıda otomobili incelemeye aldı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, yaklaşık 40 saatlik kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Turgut Ö. (39) olduğunu belirledi. Polis, zanlı Turgut Ö'yü Mahmudiye ilçesinde saklandığı evde yakaladı.
EMNİYETTE SORGUSU SÜRÜYOR
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
KAÇIRMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada "acil dayanışma" başlığıyla paylaşılırken, görüntülerde şüphelinin genç kadını apartman kapısından zorla çıkarıp ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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