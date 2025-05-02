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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski MHP'li Mehmet Ekici hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Eski MHP'li Mehmet Ekici hayatını kaybetti

        MHP 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici (70), Ankara'da hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:39
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        Eski MHP'li Ekici hayatını kaybetti
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        MHP 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

        Kayınpederinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Sinan Oğan, "Kayınpederim Mehmet Ekici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızı bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedeceğiz. Taziye yerimiz bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel'de olacaktır" dedi.

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