Eski eşini öldüresiye dövdü, serbest kaldı!

Korkunç olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.
DHA'nın haberine göre, çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti.
ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis , Serdar F.'yi polis merkezine götürdü. Kadının 'hatalı benim' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
Olayı gören site sakini kadın, "Ses duydum ve pencereye çıktım. Kadının biri bağırıyordu. Adam evinden indi kadını itmeye başladı. Tartışma oldu. Ardından adam tekrar evine çıktı. Kadın, cama bir şey fırlattı. Adam bunun üzerine tekrar aşağı indi. Kadının saçını tutup, otobüse vurdu" dedi. Görgü tanığı kadın, "Keşke böyle olaylar olmasa, ancak her gün yeni bir şey duyuyoruz. Hiçbir kadının canı yanmasın. Kadının bağırışlarını duydum ve kendimi o kadının yerine koydum. İster istemez biz de korkuyoruz. Çünkü hepimizin başına gelebilir" diye konuştu.
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