Bolsonaro'nun evine polis baskını

Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD'ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürüldü.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evinin, Covid-19 aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla polis tarafından arandığı bildirildi.

BOLSONARO İDDİALARI YALANLADI

Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim." ifadesini kullandı.

Federal Polisten yapılan açıklamada ise söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedildi.