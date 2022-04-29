Eşinin vurduğu Hatice'den acı haber geldi!

Korkunç olay, 22 Mayıs'ta gece yarısı meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan 3 aydır ayrı yaşadığı 2 yıllık eşi Hatice Eser´in kaldığı arkadaşının evinin önüne gitti.
DHA'nın haberine göre, bu sırada eşi Hatice Eser'i de bir arkadaşı motosikletiyle kaldığı eve bıraktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Tahsin Eser, karşılaştığı Hatice Eser ile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla sokak ortasında eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.
20 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Eser, 70 AAZ 315 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaçan Tahsin Eser´in otomobilini Saraçoğlu Caddesi'nde fark edip 'dur' ihtarında bulundu.
Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Takip sırasında Eser'in aracı, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak´ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı. Polisin `teslim ol´ çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Numune Hastanesi´ne kaldırıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastanede 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Eser, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hatice Eser´in cenazesi Elmacı Mezarlığı´nda toprağa verildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tahsin Eser´in, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla boşanmak için avukatı aracılığıyla dilekçe verdiği öğrenildi. Tahsin Eser´in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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