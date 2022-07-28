Eşini toprağa verirken 3 ölüm haberi daha aldı!

Denizli'de dün elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Berkay Arıca (32) ve babası Necati Arıca'nın (52) ardından ağır yaralanan amcası Aydın Arıca da (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın, Berkay Arıca'nın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine giderken yaşandığı öğrenildi. Eşini toprağa veren Metin Arıca, 3 ölüm haberi aldı
Denizli'nin Tavas ilçesinde önceki gün, saat 14.00 sıralarında, Denizli-Muğla kara yolu Hırka Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi.
DİREĞE ÇARPIP ŞARAMPOLE UÇTU
DHA'da yer alan habere göre Denizli'den Muğla yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücü Berkay Arıca ile yanındaki babası Necati Arıca'yı Tavas Devlet Hastanesi, amcası Aydın Arıca'yı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Yaralılardan Necati Arıca ile oğlu Berkay Arıca, doktorların müdahalesine rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Aydın Arıca da dün sabah yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
ARAÇTAKİLER TAZİYEYE GİDİYORLARDI
Kazada ölen 3 kişinin Berkay Arıca'nın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
EŞİNİ TOPRAĞA VERİRKEN 2 AĞABEYİ VE YEĞENİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI
25 Temmuz gecesi kanserden kaybettiği eşi İpek Demir Arıca'yı ertesi gün Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verdikleri sırada 2 ağabeyi ve yeğeninin kazada öldüğü haberini alan Metin Arıca, otopsinin ardından cenazeleri teslim aldı.
TIP FAKÜLTESİ SON SINIFTA OKUYORDU
Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Arıca'yı yalnız bırakmadı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri bugün toprağa verilmek üzere Elazığ'a götürüldü.
Kazada ölen Berkay Arıca'nın İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Eşini toprağa verirken 3 ölüm haberi daha aldı! - Güncel haberler/son-dakika-esini-topraga-verirken-3-olum-haberi-aldi-3480871
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