Eşini toprağa verirken 3 ölüm haberi daha aldı!

DHA

Denizli'nin Tavas ilçesinde önceki gün, saat 14.00 sıralarında, Denizli-Muğla kara yolu Hırka Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi.

DİREĞE ÇARPIP ŞARAMPOLE UÇTU

DHA'da yer alan habere göre Denizli'den Muğla yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Metin Arıca aldığı acı haberlerle gözyaşına boğuldu.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücü Berkay Arıca ile yanındaki babası Necati Arıca'yı Tavas Devlet Hastanesi, amcası Aydın Arıca'yı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Metin Arıca'nın eşi İpek Demir Arıca.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Yaralılardan Necati Arıca ile oğlu Berkay Arıca, doktorların müdahalesine rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Aydın Arıca da dün sabah yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden Aydın Arıca.

ARAÇTAKİLER TAZİYEYE GİDİYORLARDI

Kazada ölen 3 kişinin Berkay Arıca'nın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Berkay ve babası Necati Arıca.

EŞİNİ TOPRAĞA VERİRKEN 2 AĞABEYİ VE YEĞENİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

25 Temmuz gecesi kanserden kaybettiği eşi İpek Demir Arıca'yı ertesi gün Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verdikleri sırada 2 ağabeyi ve yeğeninin kazada öldüğü haberini alan Metin Arıca, otopsinin ardından cenazeleri teslim aldı.

TIP FAKÜLTESİ SON SINIFTA OKUYORDU

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Arıca'yı yalnız bırakmadı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri bugün toprağa verilmek üzere Elazığ'a götürüldü.

Kazada ölen Berkay Arıca'nın İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.