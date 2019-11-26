26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli Gölcük´te yaşayan Muhsin Culfacı, hırsızlık suçu iddiasıyla 1 Kasım´da mahkeme kararıyla tutuklanarak Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevi´ne gönderildi. Muhsin Culfacı hakkında açılan davanın ilk duruşması dün Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Muhsin Culfacı´nın yaklaşık 2 yıl önce dini nikah kıydığı Hacer Atik, eşine destek olmak için duruşmaya gelinlikle gitti.
BİRBİRLERİNE SARILDILAR
DHA'da yer alan habere göre durumları olmadığı için resmi nikah yapamadıklarını söyleyen Hacer Atik, mahkemenin tutuksuz yargılama kararı vermesi üzerine eşini cezaevi çıkışında karşılamak üzere gelinliği ile Kandıra´ya gitti. Cezaevi çıkışında birbirlerine sarılarak hasret gideren çift, daha sonra birlikte Gölcük´e döndü.
"RESMİ NİKAH DA KIYMAK İSTİYORUZ"
Eşine destek olmak için gelinlik ile duruşmaya ve cezaevinin kapısına gittiğini söyleyen Hacer Atik, "Bugün eşim Muhsin Culfacı´nın mahkemesi vardı. Hem tutuksuz yargılanmasını istemek hem de ona moral olmak için mahkemeye gelinlik giyerek gittim. Hakimin karşısına çıktım ve ona, `Eşimin tutuksuz yargılanmasını istiyorum. Benim eşim dünya malına değer vermez´ dedim. Beni görünce çok şaşırdı, mutluluktan ağladı. Ben de ağladım orada. Adliyeden sonra Kandıra Cezaevi'ne de gelinlikle gittim. Eşimin tahliyesi için resmi işlemler yapıldı. Sonra eşim tahliye oldu. Biz eşimle imam nikahlı evliyiz. Resmi nikah kıymak için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
"HEM SEVİNDİM HEM ÜZÜLDÜM"
Eşini gelinlikle gördüğünde ağladığını söyleyen ve akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olan Muhsin Culfacı, "Bugün benim mahkemem vardı. Bir olaydan dolayı tutukluydum. Mahkemeye SEGBİS üzerinden görüşmeye gittim. Karşımda eşimi gelinlikle görünce, bir an sevinç, bir an hüzün, bir de özgürlük elimde yok. İster istemez ağladım orada. Eşime bana bu desteği verdiği için teşekkür ediyorum. Benim imam nikahlı eşim olmasına rağmen benim elimi bırakmadı. Bizim resmi nikahımız yok. Fakat ben bu olaydan dolayı gayet mutluyum. Çok sevinçliyim. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer´den de resmi nikahımızın yapılması için destek bekliyorum" diye konuştu.
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