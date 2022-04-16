Eşini 34 kez bıçaklayıp öldürdü! "Pes" dedirten savunma!

Son dakika haberler... Bursa'da olay, geçen yıl aralık ayında, Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi´nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Muhammed Rehhal (33) ile eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır (33) arasında tartışma çıktı.
6 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Rehhal eşini, 6 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Rehhal polis tarafından gözaltına alındı.
KOCASI İÇİN KORUMA KARARI ALDIRMIŞ
Yapılan otopside vücudunda 4'ü öldürücü olmak üzere toplam 34 bıçak darbesine rastlanan Hibetullah el Muhammed el Nasır´ın, kendisini tehdit edip şiddet uygulayan Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Rehhal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Bursa 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında `eşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Muhammed Rehhal'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada; tutuklu sanık, çocukları, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu.
"EŞİM İLE BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK AMA BENİM SEVGİLİM VARDI"
Duruşmada tercüman aracılığı ile savunma yapan Muhammed Rehhal, 4 yıldır uyuşturucu kullandığını belirtip, "Eşimi ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü de bilmiyorum. Ailem benden bir sene sonra, 6 yıl önce Türkiye'ye geldi. Eşim ile birbirimizi seviyorduk. Ama benim sevgilim vardı. Bunu o da biliyordu. Sorun etmiyordu. Ayrıca beynimde sıkıntı var. Zaman zaman kendimi kaybediyorum. Kafamı yerlere vurmak istiyorum. İlaç tedavisi görüyorum. Eşimi ben öldürmedim. Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Elimdeki bıçakla dışarı yardım istemek için çıktım" dedi.
"ELİNDE BIÇAKLA SOKAKTA TEKBİR GETİRİYORDU"
Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Sinan K., "Aile daha önce kavga ettiği için komşuların şikayeti üzerine kendileriyle görüştük. Olay günü haber merkezinin yönlendirmesiyle gittiğimizde sanık elinde bıçak, omuzunda çocuğuyla sokakta tekbir getiriyordu. Kendisine, bıçağı bırakmasını söyledik. Üzerinde kan bulunuyordu. Bıçağı bırakınca kendisini gözaltına aldık" diye konuştu.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Duruşma ertelenirken, çelişkili ifadeler veren sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verildi.
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