Son dakika... Akılalmaz olay! Eşine sinirlenip öyle bir şey yaptı ki! - Haberler

Erzurum'da, 16 Mart günü saat 23.30 sıralarında Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde, 15 yıllık evli olan S.Ö. (43) ile eşi Ö.Ö. (37),aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle olay tarihinden 8 ay önce ayrı yaşamaya başladı. Ebe olan Ö.Ö., kocasından uzak kalmak için tayinini başka bir kente aldırdı. Ö.Ö., ayrı yaşadığı eşinin çocukları için aldığı kıyafeti yakarak video çekti ve bunu da WhatsApp'tan ona gönderdi. Videoyu gören S.Ö., eşine, "Sen yaktın ben de yakacağım. Ben de yakayım gör sen" mesajı attı.

BENZİN DÖKÜP EVİ ATEŞE VERDİ

DHA'daki habere göre arkadaşı K.G.'yi (38) yanına alan S.Ö., kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşadığı 103 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesine gitti. Yolda akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan S.Ö., arkadaşıyla birlikte eşinin ailesinin evinin önünü ateşe verdi. S.Ö. eşini arayarak bir şey olmaması için ailesini uyarmasını istedi. Yangın mahalleli tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Erzurum'a geri dönen S.Ö. ve arkadaşı K.G., polise giderek teslim oldu. İki arkadaş, 18 Mart günü tutuklanarak cezaevine kondu. Müstakil evde jandarma tarafından yapılan olay yeri incelemesinde, ahşap giriş kapısı, hol ve tuvaletin dumandan zarar gördüğünü rapor edildi.

DAMADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay anında evde eşi M.H.'nin (64) olmadığını belirten Ö.Ö.'nün annesi M.H. (65),verdiği ilk ifadesinde, damadının kendilerine daha birçok yanlışının olduğunu, kapılarını kırıp zorla eve girdiğini söyledi. Pencerenin demirli olması nedeniyle yangın anında dışarıya çıkamadığını, komşulardan yardım istediğini belirten M.H., damadı S.Ö.'den şikâyetçi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 20 gün sonra yeniden savcılığa başvuran M.H., damadının beton üzerindeki alevleri ayaklarıyla söndürmeye çalıştığını, daha önce ifadesinde anlattıklarını S.Ö.'ye olan anlık nefretinden söylediğini aktararak bu kez şikâyetçi olmadı. S.Ö. ve arkadaşı K.G., 15 Nisan günü tahliye edildi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

S.Ö. ve arkadaşı K.G. hakkında 'yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, M.H.'nin kızı Ö.Ö.'nün ısrarı üzerine beyanını değiştirdiği ve şikâyetinden vazgeçtiği kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.

"ŞİMDİ BARIŞTIK MUTLUYUZ"

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celsede S.Ö. hazır bulunurken, diğer tutuksuz sanık K.G. katılmadı. Eşinin ailesini öldürme kastı olmadığını savunan S.Ö., "Eşimin oğluma aldığım kıyafetleri yakıp fotoğrafını atması beni tahrik etti. Kimseyi öldürmek istemedim. Kendim söndürmeye çalıştım. Her şey bir anda oldu. Eşimi arayıp durumu anlattım. Şimdi barıştık, çok mutluyuz" dedi.

"NİYE ŞİKAYETÇİ OLAYIM?"

Kayınvalide M.H. ise mahkeme başkanının "Şikâyetçi misin?" sorusuna, "İlk ifademde şuurum yerinde değildi. Ne söylediğimi bilmiyorum. Damadımdan gülden ağır laf işitmedim. Niye şikayetçi olayım, değilim" diye konuştu.

"EŞİMİ SİNİRLENDİRİNCE BÖYLE OLDU"

Tanık olarak dinlenen Ö.Ö. de eşi ile barıştıklarını, ailesine saygısızlığının olmadığını, S.Ö.'yü sinirlendirince olayların olduğunu aktardı. Mahkeme heyeti, K.G.'nin ifadesinin alınması, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.