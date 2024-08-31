Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalanların tahliye çalışması da tamamlandı.

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alt katlarda oturanlar da kendi imkanlarıyla ve itfaiyenin yardımıyla binadan çıktı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLI

Bu arada, yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

Tahliye borularından dumanın tüm binaya yayıldığını belirten Özer, "Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış, 100 civarında da tahliye var. Diğer tahliye edilenlerle ilgili bir sorun yok. Bir kısım arkadaşlarımızın dumandan dolayı tedavileri ayakta yapılıyor. İtfaiyemizi görev başında, çok şükür bir can kaybı yok, hayati tehlikesi olan da yok şu anda aldığım bilgiye göre." dedi.