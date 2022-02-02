Eş katilinin duvardaki sözü!

Kayseri'de, 3 Mart 2021'de Melikgazi ilçesi, Kocatepe Mahallesi'nde, Şükrü Efe (40), tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i (40), 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Şükrü Efe, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre tutuklanan Efe hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl 16 Aralık'ta Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Şükrü Efe, `tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
"SÖZ, EFE SÖZÜ" DİYE DUVARA YAZMIŞ
Bu arada Şükrü Efe'nin, cinayetten 18 gün önce boşandığı eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek, hakaret ettiği, cep telefonunu kırdığı ve mutfak duvarına '18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü' yazdığı ortaya çıktı. Nuran Koçer'in ölmeden önce tehdit edildiği ile ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması da görüldü.
Karar duruşmasına sanık Efe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile cezaevinden katılırken, kızı E.E. (15) ise duruşma salonunda hazır bulundu.
"DUVARA HESAP GÜNÜ YAZDIM"
Uzaklaştırma kararı bulunan eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve gittiğini anlatan sanık Efe, "Eşim beni aldattı. Olay bundan meydana geldi. Rahmetli eşimin telefonunu kırdım, hakaret ettim. Telefonunu bana vermedi. Bu yüzden bu olay meydana geldi. Duvara yazıyı yazdım. 'Hesap günü' diye yazdım" dedi. E.E. ise babasının cezalandırılmasını istedi.
"ÖLÜMLE TEHDİT" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ
Duruşma savcısı, sanık Şükrü Efe´nin ölen Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek mutfak duvarına, `18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü, Hesap günü´ yazdığını söz konusu sözün `ölümle tehdit´ suçunu oluşturduğunu, cep telefonunu kırıp, hakaret ettiğini belirterek, sanık Efe´nin cezalandırılmasını istedi.
5 AY HAPİS VE 3 BİN 500 TL PARA CEZASI KARARI
Mahkeme hakimi, sanık Efe'yi, 'ölümle tehdit' suçundan 5 ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan 2 bin TL, 'hakaret' suçundan da bin 500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında verilen cezaları ertelemedi.
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