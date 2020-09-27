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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, "Ermenistan'ın saldırganlığı" konusu ele alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu vurgulanmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına karşılık, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleriyle Ermenistan'ı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendiklerini kaydetti.

"Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, bu saldırılarla Ermenistan'ın, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu vurgulanmıştı.

RUSYA'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ’da durumun ani şekilde kötüleştiğine dikkat çekilerek, temas hattı boyunca her iki taraftan yoğun bombardımanın devam ettiği ve kayıp haberlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

AKAR İLE HASANOV GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, Ermenistan saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

AB GERGİNLİKTEN ENDİŞELİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların ciddi endişe kaynağı olduğunu belirterek, taraflara askeri hareketliliğin durdurulması çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ'dan gelen çatışma haberlerinin ciddi endişeye neden olduğunu belirtti.

Gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için öncelikle askeri hareketliliğin acilen durması gerektiğini belirten Michel, tek çözüm yolunun ön şartsız müzakerelere dönmek olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.