Ermeni güçler Kelbecer'den çekildi!

DHA

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.

Anlaşmada yer alan 6´ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.

DHA'da yer alan habere göre yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

Azerbaycan haritası. (Güncel)

ŞUŞA'DA 28 YIL SONRA EZAN SESİ YÜKSELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Kasım'da müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlamalarını sürdürürken, Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerinin Şuşa kentinde ilk ezanı okuduğu görüldü.