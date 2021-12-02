Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Erkan Petekkaya, dün akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

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