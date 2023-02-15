Sosyal medya hesabında 4.7 milyon takipçisi olan fenomen Dilan Polat, depremden sonra Hatay'a gitmiş ve Taha'nın enkaz haline dönen evinin önünde açıklamalarda bulunmuştu. Söylenilene göre Taha Duymaz, deprem günü kendi evinde değil, kardeşi Melek ve Umut ile halasının evindeydi. Konuyla ilgili Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.