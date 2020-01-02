02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Tuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden olurken, denetimlerin artırılması isteniyor.
Denetim ve uyarılara rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri devam ediyor. DHA'nın haberine göre, Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları nedeniyle zor anlar yaşıyor.
ZABITA ARACI ÖNÜNDE YOLA DÖKÜP KAÇTI
Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyonun yola molozları dökmesi üzerine harekete geçen zabıta, kamyonun önüne geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına varan kamyon sürücüsü damperi açık şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyon sürücüsü izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi.
DAHA ÇOK ORMANIN İÇİNE DÖKÜLÜYOR
Çevre sakinlerinden Yahya Coşkun, "Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için birkaç sefer rastladım. Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor" şeklinde konuştu.
'DENETİM YETERSİZ OLDUĞU İÇİN YAPIYORLAR'
Abdullah Çam da, "Kaçak döküyorlar. Ekip gelince damperi kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her tarafa döküm var. Denetim çok yetersiz. Yetersiz olduğu için bunlar oluyor. Denetim sıkı olsa dökemez" ifadelerini kullandı.
YOL KENARLARI DA DOLU
Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ne yakın bir yerde yol kenarına kaçak şekilde dökülen hafriyat ve moloz da dikkat çekiyor. Sadece hafriyat ve moloz değil yol kenarlarında plastik atıkları görmek de mümkün. Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını hatırlatıp, denetimlerin buna göre artırılması gerektiğini ifade ediyor.
PARA VERMEK İSTEMİYORLAR
İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. Ayrıca hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor. GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8 bin 900. Döküm için para vermek istemeyenler, tüm uyarılara rağmen kaçak döküm yapmaya devam ediyor.
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