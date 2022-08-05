Torino ile her konuda anlaşmaya varan Emirhan İlkhan, 5 yıllık imza atmak için İtalya'ya gitti.

Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.

Torino, Emirhan İlkhan için 4.5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.