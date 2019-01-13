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Emekli maaşları son dakika! 2019 Ocak zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Maaşlar o tarihte!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı itibariyle "2019 zamlı emekli maaşları ne kadar?" olacak sorusu merak ediliyordu. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına 2019 ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. İşte yeni memur ve emekli maaşları

13.01.2019 - 09:45 | Güncelleme: İş-Yaşam
Emekli maaşları

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılacak. En düşük memur aylığı 3 bin 133 liradan 3.512 liraya yükselecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 2019 ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılan artış sonrası kimin ne kadar net maaş alacağını yazdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılacak. Bu artışla 2008 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek.

 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69,  temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI  (Net TL) 
 2018 Temmuz2019 Ocak
En düşük SSK emekli aylığı1.7471.904
En düşük BAĞ-KUR1.4751.608
En düşük tarım BAĞ-KUR1.1641.269
Ek ödeme dahil değildir  

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.7 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)
  
 2018 Temmuz2019 Ocak
Müsteşar (1/1)7.7428.570
Genel müdür (1/1)6.8447.576
Şube müdürü (Lisans - 1/4)2.5692.844
Memur (Lisans - 1/4)2.5692.844
Öğretmen (1/4)2.6422.924
Kaymakam 1. sınıf (1/4)4.4854.964
Başkomiser (1/4)2.7423.035
Polis memuru (8/1)2.7423.035
Hemşire (Lisans - 1/4)2.5692.844
Mühendis (1/4)3.2223.566
Teknisyen (Lise -1/4)2.2222.460
Profesör (1/4)6.4927.186
Araştırma görevlisi (1/4)3.2223.566
Vaiz (1/4)2.6422.924
Avukat (1/4)2.6422.924
En düşük memur emekli aylığı2.1492.379
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.

 

 

Eski ve yeni memur maaşları (Net TL)
  
   
UNVAN VE DERECE2018 Temmuz2019 Ocak
Müsteşar (1/4)11.97813.294
Genel müdür (1/4)10.50711.690
Şube müdürü (Lisans - 1/4)5.5196.146
Memur (Lisans - 9/1)3.3873.786
Öğretmen (1/4)4.2474.737
Kaymakam 1. sınıf (1/4)9.65110.722
Başkomiser (3/1)5.5166.142
Polis memuru (8/1)4.8235.375
Uzman doktor (1/4)6.5687.308
Hemşire (Lisans - 5/1)4.1244.595
Mühendis (1/4)5.6346.274
Teknisyen (Lise - 11/1)3.5273.941
Profesör (1/4)9.08910.100
Araştırma görevlisi (7/1)5.3475.956
Vaiz (1/4)4.4154.924
Avukat (1/4)5.3775.990
En düşük memur maaşı3.1333.512
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir 

 

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