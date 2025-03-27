Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi
Giriş: 27.03.2025 - 00:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:42
TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor.
Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.
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