Elif'in şüpheli ölümü öncesinde şoke eden görüntü!

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçen cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın birlikte pikniğe gittiği 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı.

ÖLÜMÜ ÖNCESİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

DÜŞTÜĞÜ UÇURUM KENARINDA DÖVÜLMÜŞ

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.