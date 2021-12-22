AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.