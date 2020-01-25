25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından sağ olarak kurtulanlar yaşadıkları o anları anlattı. Merkez Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden yaralılardan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi. Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti.
"HAREKET EDEBİLECEK BİR YER YOKTU"
AA'da yer alan habere göre elektrikler kesilince karanlıkta kaldıklarını ifade eden Şeker, şöyle konuştu: "Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu.
"TELEFONUN IŞIĞINI GÖRÜRLER DEDİM"
Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz.
"BİZİ İĞNE DELİĞİNDEN ÇIKARDILAR"
Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar."
"PENCEREDEN KENDİMİ ATMIŞIM"
Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı köyünde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı. "Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti. Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.
İKİ YAKININI KAYBETTİ
Yaralı çocuklardan Yusuf Salih Yenigün de deprem anında panik yaparak dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada düştüğünü ve yaralandığını anlattı. Yaralı Hüseyin Civelek ise depremde 2 yakınını kaybettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu ifade etti.
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