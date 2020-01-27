27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma gecesi meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından dün sosyal medyada önemli bir iddiada bulunuldu. Bölgedeki depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında enkaz altında ulaşılan bir kadının kurtarılmasına rağmen, 1 saat enkazdan çıkartılmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enkaz alanına geldiği sırada çıkartıldığı ileri sürdü.
https://twitter.com/mgulluoglu/status/1221568923839225857?s=08
"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"
Bu iddiaya, bölgede bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu sosyal medya hesabından cevap verdi. Güllüoğlu verdiği cevapta, "Kesinlikle doğru değil, vatandaşlarımızı kurtarırken tek önceliğimiz onların can güvenliğidir. Diğer enkaz alanında iken haber geldi bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık.
https://twitter.com/mgulluoglu/status/1221568926561292289?s=20
"HİÇ KİMSE BÖYLE BİR ŞEYİ YAPMAZ"
Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı. UMKE ekipleri hastaya damar yolu açtı. Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir Arama Kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz.
https://twitter.com/mgulluoglu/status/1221568928562012160?s=20
"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"
Ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, -8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın" dedi.
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