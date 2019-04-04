Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31'de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, çevre il ve ilçelerde de hissedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.04.04 20:55:40 38.3718 39.1485 5.0 -.- 3.1 3.2 USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.04 20:31:07 38.3983 39.1510 2.8 -.- 5.2 5.2 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.04 19:16:27 37.4903 29.4387 9.7 -.- 2.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:43:20 37.4662 29.2878 7.8 -.- 2.7 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:11:25 37.4673 29.2532 6.0 -.- 2.6 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:01:17 37.4897 29.3635 5.5 -.- 4.3 4.2 APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 16:51:34 39.7798 32.5658 0.0 -.- 1.5 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.04.04 16:35:16 36.1880 33.6827 0.0 -.- 1.0 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.04.04 16:12:17 37.1885 28.4928 10.9 -.- 1.8 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 15:47:33 39.3173 42.0233 3.4 -.- 1.7 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2019.04.04 15:13:14 37.4657 29.3843 18.9 -.- 1.7 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 15:12:55 39.1042 37.3318 0.0 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.04.04 15:06:32 37.1602 37.1437 0.0 -.- 1.8 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.04.04 14:58:24 37.4495 29.3197 5.3 -.- 2.5 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 14:36:17 39.6247 26.4772 5.3 -.- 1.9 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.04.04 14:08:28 37.2100 28.1735 0.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 13:38:19 37.4603 29.4712 4.2 -.- 2.6 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 13:30:25 37.1985 28.7728 16.6 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 13:20:39 37.3863 29.4447 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 12:58:05 37.2063 28.2225 0.0 -.- 1.6 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 12:36:35 37.9685 34.7727 0.0 -.- 1.2 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel 2019.04.04 12:09:03 36.7162 26.6352 8.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel