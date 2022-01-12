Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! 12 Ocak nerede deprem oldu? 12 Ocak AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

Elazığ 12 Ocak Çarşamba gününün ilk saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Ocak saat 00:34 sıralarında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 12 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haberleri

ELAZIĞ'DA DEPREM!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00:34 sıralarında Palu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 14. 21 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER - 12 OCAK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Elazığ - Alacakaya'da 12/01/2022 - 00:37:59'da meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 12 OCAK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.12 00:34:42 38.7167 39.9702 5.0 -.- 4.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.01.12 00:29:47 34.1130 25.6115 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 00:10:05 38.4683 31.8993 5.3 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel