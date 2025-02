Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısı düzenlendi. İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün partimizin Türkiye tarihinde ilk kez, dünyada çok az bir partinin Cumhurbaşkanı adayını üyelerini seçsin diye ilk duyurusu. Böyle tarihi bir anda farklı duygularla konuşmaya başlamak isterdim. Ancak ne yazık ki bu sabah aylardır ülkemize yaşatılan utanç verici, başımızı öne eğdiren, insanlarımızın yaşamlarıyla ilgili tereddütte düşüren uygulamalarla karşı karşıyayız. Beykoz'da belediye başkanına sabah 04.00'te ev baskını yapmak nasıl bir hırs, nasıl bir öfkenin yansıması diyebilirsiniz. Ama ben bu öfkeyi ve hırsı biliyorum. Bu öfke bir hafta öncesine dayanıyor.

Geçen hafta akşam üstü Beykoz Belediyesi'ne polisler geldi. Bazı dosyalar istediler. Ellerinde de bir savcı imzalı belge vardı. O savcının bundan haberi bile yoktu. Belgede imzası görülen savcının o belgeden haberi yoktu. Ortalık karıştı, iş ayyuka çıkınca kötü planın sahibi belli ki çok öfkelendi, işi kişisel husumete döker gibi sabah 04.00'te belediye başkanının evine baskın yapıldı. Utanç verici. Bu normal işler değil. Asla görmek istemeyeceğimiz, bir kişinin dahi yaşamasını istemeyeceğimiz ayıp işler. Ne yazık ki belediye başkanımız polis merkezinde.

Ne yaparlarsa yapsınlar, bunun sürdürülemez olduğunu görecekler. Hepsine bunu sürdüremeyeceklerini biz göstereceğiz. Bu salondaki insanlar ve onların yoldaşları gösterecek. Türkiye'de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek!

Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta Cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu milletimizin, bu dahi milletimizin, Türk milletinin o kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin neyini yaşayacaklar biliyor musunuz? Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. En büyük hezimetini yaşayacaklar.

Siyasi yasak getirmek istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek, partimize kayyum ataması için süreç takibi yapıyorlar. Gözleri o kadar kararmış ki bu milletin kararından yılmadığını, yaptığı seçimleri, yaptığı tercihleri asla zalimlerin zulmüne kurban etmediğini, asla, seçimlerin, özellikle tercihlerinin, seçme yetkisinin elinden alınmasına asla izin vermediğini unutmuşlar.

Sanıyorlar ki ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabilirler. Sanıyorlar ki mahkemelerde halkın partisini durdurabilirler. Zavallılar, çaresizler, acizler! Onlara hatırlatalım. Buradan hatırlatırım: Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkın kendisidir.

"HA İMAMOĞLU ADAY HA BEN ADAYIM"

Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin. Halkı kapatamazsın. Ekrem İmamoğlu da bu halkın, bu milletin oğludur, evladıdır. Onu, onu milletin elinden alamazsın. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var, biliyor musun?

Görmüyorlar, işitmiyorlar. Yahu hepimizi yasaklasan ne olur? Bu memleketin her bir şehrinden, her bir ilçesinden, her bir beldesinden, köyünden bir Ekrem İmamoğlu karşına dikilir. Buradaki her milletvekili, her bir CHP'li il başkanı, her bir kadın kolu başkanı, her bir gençlik kolu başkanı, her bir Cumhuriyet Halk Partisi neferi bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır! Bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır!

İcraatçı tek başına ya hep beraber. İcraatçı ve halkçı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin büyük başarısının mimarı, kıymetli başkanlarımızın her biri bizim adayımızdır. Adaydır. Ekrem İmamoğlu bu yolculukta kendi adına aday değil. Diyeceksiniz ki bütün dostlarım, bütün arkadaşlarım: "Ha Ekrem İmamoğlu aday ha ben adayım." Bu inançla bakmak zorundasınız.

Bu inanca dönük bir yol haritası var, bu inanca dönük bir yolculuğa büyük bir davet var. Yani yıldırıp, sindirip, korkutup milletin seçimini, tercihini, iradesini yüzüstü bırakacağımızı zannediyorlar. Bu kararlı gözlerden ve buradaki kararlı o gözlerden şunu görebilirsiniz:

O bir çift mavi gözdeki kararlılığı görebilirsiniz. Bizim gözümüze, o gözümüzün içine baktıkça sizi, o çaresizliğinizi hatırlatmaya devam edeceğiz. Sizlere acizliğinizi, korkunuzu hatırlatmaya ve göstermeye devam edeceğiz.