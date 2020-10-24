İmamoğlu koronavirüse yakalandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altında olan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videolu bir mesajla iyi olduğunu söyleyerek "Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurdu. Ongun, tedavisinin hastanede sürdüğü İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nu arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirttiği Twitter mesajında "Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.