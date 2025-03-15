İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı.

REKLAM advertisement1

Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik ediyor. Yavaş, İmamoğlu’nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yavaş ile görüşmesinin ardından Ankara’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

REKLAM

YAVAŞ: BİZ YOL ARKADAŞIYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara’da toplantı yaptık. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı, bunlar başına yansımıştı. Dolayısıyla ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında da kendisine başarılar diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU: BİRLİKTEYİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız. Ankara’da seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada da 45 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek memleketimizi bu süreçten kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA SALON VERİLMEDİ İDDİASI

Ekrem İmamoğlu'na Ankara'da salon verilmediği iddialarına tepki gösteren Yavaş, "Trol iddialarına cevap vermek istemiyoruz. Verirsek bunun önünü almayız. Böyle bir şey olamaz yani. Söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık bulmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var artık; derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım ortak hedefimiz budur" diye cevap verdi.

"MUTLAKA BİR YOL BULUNACAK" "Yedeği değilim, yol haritam var" sözlerine açıklık getiren Mansur Yavaş, "Gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki; Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur... Bunları gerçekten yani adlandırılmak da ve şu anda söylemek de çok zorlandığım şekilde, ben bunları kötü buluyorum. Yani bu tür değerlendirmeleri kimse birbirini yedi falan olmaz böyle. Böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı terbiyesizlik, bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızda biz biliyorsun üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık, o günden bugüne benim farklı söylediğim hiçbir şey yok, yol haritası odur" dedi. İMAMOĞLU'NA DİPLOMA SORUŞTURMASI: CUMHURBAŞKANI'NIN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik başlatılan soruşturma hakkında, Mansur Yavaş, "Bir şekilde kumpas kurmak ,yani bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak, bu hukuk olur idare olur son derece çirkin buluyorum ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım. Çünkü bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi kesilemedi, artık demokrasimiz normal hale gelsin. Ben Ankara’ya 2009’da geldim. Her seçime girerken mutlaka ve mutlaka bir karalama iftira kampanyasıyla yol almak istiyor. Biz Ankara’nın kirli siyasetini temizledik sıra Türkiye’nin kirli siyasetini temizlemeye geldi inşallah o da olacak" diye konuştu.