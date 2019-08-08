İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst yönetimini kamuoyuna tanıttı.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 40'ın gündeyiz. Böyle büyük bir organizasyonda yaptığımız hazırlıklar üst seviyede. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum; emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Çalışmıyorsa, emek vermeden maaş alıyorsa bizim duruşumuz ona karşıdır" dedi.

"Benim yol arkadaşım kibirden uzak duracak" diyen İmamoğlu, "Bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğinin farkında olacak" diye konuştu. İmamoğlu, "Hiç kimsenin işi bekletilmemeli. Vatandaşların bir sorunu varsa süreci izah etmeli. Biz bir takımız. Benim yol arkadaşlarım dayanışma ruhuyla hareket etmelidir" dedi. "Finans reformlarına ihtiyacımız var" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bir kısım kalıcı, önemli, Türkiye'ye ders olan bir takım hamlelerle yola devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri" hedefi koyan İmamoğlu, "İstanbul'u dünya kenti yapacağız. Sizler bu hedefe ulaşmamızda yardımcı olacaksınız" dedi.

İBB ÜST YÖNETİMİ

Genel Sekreter - Yavuz Erkut

Genel Sekreter Yardımcısı - Şengül Altun Kasnak

Genel Sekreter Yardımcısı - Yeşim Meltem Çiftçi

Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Orhan Demir

Genel Sekreter Yardımcısı - Mehmet Çakılcıoğlu

Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Kalkanlı

Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Yazıcı

Genel Sekreter Yardımcısı - Turgut Tuncay Önbilgin

Başkan Danışmanı - Murat Ongun

Başkan Danışmanı - Ertan Yıldız

Başkan Danışmanı - Yiğit Oğuz Duman

İETT Genel Müdürü - Ahmet Bağış

BELBİM - Yücel Karadeniz

BELTUR - Ömer Güçlü Şenerer

BİMTAŞ - Nazım Akkoyun

Boğaziçi Yönetim - Ethem Pişkin

Enerji AŞ - Asaf Değirmenci

Halk-Ekmek - Salih Bekaroğlu

Güvensu-Hamidiye - Sertaş Nişli

İSPARK - Bahattin Yetkin

İSFALT - Burak Sain

İSKİ - Fatih Turan

İspark - Murat Çakır

İSTAŞ - Mustafa Canlı

İsgüven - Ahmet Canbuğday

İSTON - Ziya Gökmen Tokay

İstemkon - Nihat Narin

KİPTAŞ - Ali Kurt

Kültür AŞ - Serdal Taşkın

Medya AŞ - İpek Elif Atayman

Spor AŞ - İzzet Renay Onur

Şehir Hatları - Sinem Eletaş

UGETAN - İbrahim Edin