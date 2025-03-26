Mansur Yavaş'tan, Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Başsavcılığı'nca başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Silivri'deki, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi.
CAN ATALAY VE ÜMİT ÖZDAĞ'I DA ZİYARET EDECEK
DHA'daki habere göre Mansur Yavaş'ın burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.