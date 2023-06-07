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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamamda çok net bir değişim mesajı vermiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB, İETT ve İSKİ’de görev yapacak 388 yeni memur arkadaşıyla, kurumun tarihi Meclis Salonu’nda buluştu. Yeni çalışma arkadaşlarıyla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da İBB koridorlarında yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

- En son 29 Mayıs'ta bir değişim mesajı vermiştiniz. Şimdi o değişim mesajının üzerinden günler sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir kurultay süreci başladı. Aday mısınız?

“Öncelikle şunu söyleyeyim: Önemli bir seçim yaşadık. Seçimler, bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir muhasebe gerektirir. Ve bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim: Ne yazık ki, 9 yılda üst üste üç kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız: Yani aynı şeyleri yapıp, yol yürüme gafletine kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. O bakımdan, en üst seviyede bu sürecin en değerli bir şekilde irdelenmesi şart. Tabii Genel Merkez’inden en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir. Ben, siyasete girdiğim her an itibariyle, toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde ve bunu yaşamaya da devam ediyorum; edeceğim de. Ve her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma dönük. Kaldı ki, siyasi partilerin asla bir amaç olmadığını, bir hizmet aracı olduğunu da defalarca, her ortamda dile getirdim. Ben, bu felsefeyi temsil ettim ve temsil etme konusunda da kararlıyım.”

“DEĞİŞİM ANLAYIŞINI, EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE TALEP EDER DURUMDAYIM”

“Değişim meselesi önemli. Değişim, çok önemli bir kavram. Ben, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada, aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekun bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben, aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını, halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını ne istediğini anlamamız şart. Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Yeni gençlerin oluşacağı muazzam bir çocuk nüfusuna sahibiz. Bunların ne istediğini, nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da görmeden siyaset olmaz. Bunları görmek zorundayız. Ben, o gün ne ifade etmişsem aynı yerde, aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Ki demokrasi de zaten onun için var. Aslında demokrasi, en ciddi anlamda değişimi tarifler. Onun için demokrasi çok güzeldir. Ve hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman, her yerde söyledim. Bugün de yanınızda, huzurunuzda ifade etmiş olayım. Düşüncelerim bunlar. Bu düşüncelerimin üzerinden sizin ne çıkarttığınızı bilemem. Ama elbette ki mesele, bir makam ya da bir kurul meselesi değil.”

“DEMOKRASİNİN BİR NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

- Sayın Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da görüştünüz. Sizin bu değişim sürecine liderlik etmekte, ‘Evet ben gönüllüyüm’ dediğiniz konuşuluyor. Bu görüşmelerin ayrıntılarını alabilir miyiz? Bu değişime liderlik etme konusunda ‘Evet ben varım’ diyor musunuz?

"Ben, bütün bu duygu ve düşüncelerimi, çok geniş kapsamlı bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim; ideallerim uğruna, her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Ve demokrasinin bir neferi olmaya, her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım. Aynı yolda yürüyorum. Konuştuğumuz şeyler, bunlar. Takip ediyorum süreci.”

- Genel Başkan’ın size karşı tepkisi nasıl oldu? Bu değişimden bahsettiğinizde ne dedi? “Baba- oğul kavgası” başlıkları var…

“Arkadaşlar, yani çok detay var. Bu detaylar, benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size. İşte ‘Siyasi yasak ne olacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak’… Bakın bunların hepsi, evet cevapları verilmesi gereken sorular. Ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler, inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan, değişimi gerçekleştirmek. Ve bütün detayları aslında insanlarımız biliyor. Tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda, kamuoyuyla da zamanı geldiğinde paylaşılır.”