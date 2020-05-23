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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza yerine incelemeye giden Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in, Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde seyir halinde olan bir araç dikkatini çekti. Emniyet Müdürü Alper, telsizden anons ederek, aracın durdurulmasını ve araçta arama yapılmasını istedi. Emniyet Müdürü Alper’in anonsu üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİ ARACI KENARA ÇEKTİ

Kısa bir süre sonra yol kesen polis, aracı durdurdu. Araçtan, İstanbul’da yaşayan ve çay toplamak için izin alarak memleketine geldiği belirlenen Mustafa K. çıktı. Görevli ekipler, çay toplama iznini gösteren araç sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını istedi.

2 BİN 473 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Hiç ehliyeti olmadığını belirten aracın sürücüsü Mustafa K.'nin, bin 200 kilometrelik İstanbul-Trabzon yolunda uygulamaya yakalanmadan geçtiği ortaya çıktı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ceza yazıldı. Araç, sürücünün ehliyetli olan babası Aziz K.’ya teslim edildi. Polis ayrıca araç sahibine de para cezası uyguladı.