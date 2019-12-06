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Son dakika: Ehliyet ve kimlik yenileme paniği! NVİ tarihi duyurmuştu

Yeni ehliyet uygulaması 1 Ocak 2016, yeni kimlik uygulaması ise 2 Ocak 2017 tarihinde uygulanmaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet için son tarihi 31 Aralık 2020, yeni kimlik için 2023 tarihini gösterdi ama vatandaşlar her aralık ayında olduğu gibi bu yıl da ehliyet ve kimlik yenileme paniği yaşıyor. Habertürk'ten Mehmet Kılıç yazdı...

06.12.2019 - 11:38 | Güncelleme:
Ehliyet ve kimlik yenileme paniği!
Mehmet Kılıç

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski kimlik kartı ve sürücü belgesi artık çipli kartlara dönüştürüldü. Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.  İlk başvuru ve geçiş işlemleri ehliyet için Ocak 2016, yeni kimlik için Ocak 2017 tarihinde başladı. Vatandaşlar her yeni yıl yaklaştığında "Ehliyet ve yeni kimlik başvuru tarihi sona eriyor" paniği yaşıyor ve NVİ başvuru merkezlerine akın ediyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme için son başvuru tarihini 31 Aralık 2020, yeni kimlik için 2023 tarihini duyursada panik her aralık ayında yaşanıyor. 

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenecek. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. 

YENİ EHLİYET İÇİN BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

Yeni sürücü belgesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Eski Tip Sürücü Belgesi ile Yeni Tip Sürücü Belgesi arasındaki fark; en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekliliği.

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Yeni tip sürücü belgesinin içerdiği ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı ile daha güvenlikli ve dayanıklıdır.

Randevular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden alınarak yapılabiliyor.

EHLİYET BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER?

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN BAŞVURULAR HER ŞUBEDEN YAPILABİLİYOR MU?

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebiliyor.

Başvuru merkezleri, ilçelerin nüfus sayıları ve yoğunlukları esas alınarak belirleniyor.

BAŞVURU FOTOĞRAFINA DİKKAT!

Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gerekli.

Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade ediliyor. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmiyor.

YURT DIŞINDA DA GEÇERLİ

Yeni tip sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabilecekler. 

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ 2019

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına2 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına13,00 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına30 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına166,00 TL

 

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçinÜcret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına30,00 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına166,00 TL
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına203,40 TL
“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına613,30 TL
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına1023,20 TL

KİMLİK KARTI YENİLEME ÜCRETLERİ 2019

Başvuru NedeniÜcret (TL)
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı22,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı22,50 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli22,50 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli45,00 TL
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