21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2017 yılı itibari ile kimliklerde değişime gidilmiş eski kağıt kimlikler dijitalleşerek kredi kartı türevi ve çipli hal almıştır. Ehliyetlerde de aynı düzene geçilerek eski ehliyetlerinde çipli haline getirilerek yenilemeye gidilmiştir. Milyonlarca araç kullanıcısının ehliyetini yenileme zorunluluğu bulunurken ehliyet yenilemedeki sürecini sizler için araştırdık. Gerekli olan tüm detaylar makalemizde sizlerle.
Ehliyetinizi yenilemek ya da ehliyet almak için nereye başvurmak gereklidir?
Sürücü belgesi almak için artık randevu almak zorunda değilsiniz fakat bu durumda çok erken bir saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü randevu alan vatandaşlara öncelik tanınmakta ve aradaki boş saatlerde randevusuz gelen vatandaşlara sıra verilmektedir. Randevusuz başvurmanız halinde işlem yapamadan geri dönme riskinizin olduğunu da sakın unutmayınız ve randevu almadan başvurunuzu yapmamanızı öneririz.
Ancak sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan vatandaşlar randevu işlemlerini iki yöntem ile kolayca yapabiliyorlar. Ehliyet yenilemek için randevu alma işlemlerinizi ister internet üzerinden, isterseniz de, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden alabilirsiniz. Yeni ehliyet almak isteyenler online olarak aşağıda belirttiğimiz linkten Nüfus Müdürlüğü'nün randevu sistemine giriş yapabilirler ve randevularını alabilirler. Eskiden sadece karakollardan alınan Ehliyetler artık Nüfus Müdürlüklerinden de alınabiliyor.
https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?
Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.
Ehliyet yenileme ücreti 2019 yılı için nedir?
Ehliyet değiştirmede son tarih ne zaman?
2017 yılı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemeyle yeni çipli kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve gözler şimdi sürenin ne zaman biteceği tarihte. Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan son başvuru süresi ise 31 Aralık 2020'de doluyor.
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