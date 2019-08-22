22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 AĞUSTOS
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.22 00:56:31 40.0635 24.5772 10.7 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI 2019.08.21 22:50:21 38.0042 26.8505 11.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 22:16:11 36.5800 30.0742 44.6 -.- 2.6 -.- ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) 2019.08.21 20:58:43 36.2022 27.6493 5.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ 2019.08.21 18:55:26 37.2538 42.5420 28.8 -.- 2.3 -.- BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) 2019.08.21 18:33:52 37.8718 29.6157 5.7 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2019.08.21 18:23:15 38.0162 26.9828 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 18:01:00 38.2937 40.8953 2.9 -.- 2.3 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) 2019.08.21 16:50:22 39.3667 40.0333 6.6 -.- 3.8 3.9 AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) 2019.08.21 16:41:46 38.0370 26.9577 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) 2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 13:37:51 38.7682 27.8230 7.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) 2019.08.21 13:36:36 37.8462 29.6967 12.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 13:30:20 38.0688 26.9722 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 13:20:34 41.1043 44.0760 6.1 -.- 2.8 -.- AZERBAYCAN 2019.08.21 12:45:51 40.9885 24.1342 5.0 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN 2019.08.21 12:41:51 37.2797 31.8747 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 2019.08.21 12:20:07 37.1752 34.7828 8.6 -.- 1.5 -.- SANDAL-TARSUS (MERSIN)
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