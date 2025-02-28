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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ege'de bir deprem daha! | Son dakika haberleri

        Ege'de bir deprem daha!

        AFAD, Ege Denizi'nde saat 17.09'da 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:34
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        Ege'de bir deprem daha!
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        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Dikili açıklarında bugün saat 17.09'da bir deprem meydana geldi.

        Dikili'ye 11,33 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.67 kilometre olarak ölçüldü.

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