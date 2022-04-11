Edirne'deki aile katliamında sıcak gelişme!

DHA

Son dakika... Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, 29 Mart´ta sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı.

DHA'nın haberine göre, aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

AİLE ÜYELERİNE KURŞUN YAĞDIRILDI

Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cansız bedenleriyle karşılaştı.

Öldürülen 4 kişiden Filiz Güner (Sağ başta), eşi Mehmet Güner (Sağdan ikinci kişi) ve dede Mehmet Güner (Sol başta)

Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in, ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

SORUŞTURMADA 'PARA' VE 'ALTIN' DETAYI

Öldürülen Anıl Güner'in, çevresine "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

Öldürülen Anıl Güner

Olayla ilgili köyden bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen B.E., motosiklet ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren B.E., gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan B.E., olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu'da bulunduğunu iddia etti. Şüphelinin Çorlu'daki evinde yapılan aramada 1000'e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu. B.E.'nin ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen B.E.'nin, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede Erdoğan'ın ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yapmadım, haberim yok" dediği öğrenildi.

DEDENİN EVİNDE 32 BİN LİRA VE ALTINLAR BULUNDU

Jandarma sürdürdüğü soruşturma kapsamında evde detaylı arama yaptı. Aramalarda aynı bahçe içinde bulunan dede Mehmet Güner'in evinin kilerinde kullanılmayan ve duvara asılı elektrik panosu içinde 32 bin lira ile 10 cumhuriyet, 1 ata ve 15 de küçük olmak üzere 26 altın bulundu. Cinayet gecesi ise anne Filiz Güner'e ait, evde olduğu belirtilen 10 burma bilezik, beşibiryerde altın seti ile Anıl Güner'in kahvede arkadaşlarına anlattığı 900 altın ise bulunamadı.