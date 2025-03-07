İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan hipotermi geçirmiş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in, 2016 yılında Bloomberg HT'de Süper Bulmaca yarışma programın katıldığı ortaya çıktı.

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Gürel, yarışmada kendini tanıtırken peyzaj mimarı olmak istese de sektörde sıkıntılar olduğunu, bu nedenle üçüncü üniversiteyi okuduğunu ve astrolojiyle de yakından ilgilendiğini anlattı.

Gürel konuşmasında şunları söyledi: "İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunuyum. İkinci üniversitem de Adalet şu an o mesleği yapıyorum. Hukuk sekreterliği yapıyorum. Avustralya'ya gitmek istiyorum. Abim orada yaşıyor şu an. Ben de onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Dil üzerine İngilizce üzerine çalışıyorum.

Gürel'in 4 ayda 12 kilo vermesiyle ilgili de programda şunları söyledi: "Bir beslenme şekliyle verdim. Bu beslenme şeklinde makarna, pilav, hamur işi gıdaları tüketmiyorsunuz. Şeker zaten yok. Ama sabah meyveniz yiyebiliyorsunuz. Ama siz ekmek yerine onun yerine çiğ fındık, çiğ badem o tarz şeyleri yiyorsunuz. Mevsimin sebzesini tüketiyorsunuz. Günde muhakkak sabahları 2 yumurta Eğer yumurtaya alerjiniz varsa onun yerine işte çorba içebiliyorsunuz. Soğuk et tüketebiliyorsunuz ya da hatta bazıları sevmeyebilir ama kuru fasulye yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde tok kalıyorsunuz. 5 saatte bir ya da 6 saatte bir yiyebiliyorsunuz. Günde 2 ya da 3 öğün yapıyorsunuz en fazla."