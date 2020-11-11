Dünyanın umudu!

DHA

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. Şahin´in şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.

"KOMŞUMUZDU"

Hatay'da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı.

Prof. Dr. Şahin'in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:

"Uğur Şahin, çok küçük yaşta önce Niğde'ye oradan da Almanya'ya gitti. Uğur Şahin'in anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğur'un annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğur'un dedesi İbrahim, anneannesi Kibare. Uğur'un üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul'da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım. Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersin'de yaşadığını biliyorum. Annesi bir ara Mersin'de ev almıştı. Daha sonra annesi Almanya'ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderun'a gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur'un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı."

"UĞUR'UN BİZİM EVDE AYRI BİR YERİ VARDIR"

Prof. Dr. Uğur Şahin'in kanser alanında olduğu gibi koronavirüste de dünyada yankı uyandıran çalışmalar yaptığını kaydeden Uygur, "Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır. Evimiz karşı karşıyaydı. Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken, gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Uğur'u kolundan tutarak, kenara çekmiş. Daha sonra annesi, Uğur'u annemin yanına getirdiğinde sık sık 'Senin hayatını kurtaran teyze' diye söyledi. Aradan yıllar geçti, bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyduk, duyuyoruz" dedi.

"ONUNLA ÖVÜNÜYORUZ"

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, gazeteci Sami Uygur (76),mahallelerinin 'dünkü çocuğu' Prof. Dr. Uğur Şahin'e teşekkür etti. Uygur, birçok bilim insanının koronavirüse karşı çalışmalar yaparken, Uğur Şahin'in öne çıkmasının dünyada ve Türkiye'de büyük sevinç yarattığını söyledi. Uygur, "Ben ve benim mahallemde bulunan insanlar, buradaki kişiler, İskenderun'daki çok az insan Uğur'u tanır. Biz onunla övünüyor ve mutluluk duyuyoruz. Dilerim Uğur'un bulduğu bu aşıdan Türkiye'ye de büyük miktarda gönderilir. Kendi şehrini, ülkesini ve mahallesini unutmaz herhalde" dedi.

"YAŞADIĞI EV BOŞ DURUYOR"

Bazı kişilerin Uğur Şahin'in İskenderun'daki akrabalarına ulaşmaya çalıştığını kaydeden Sami Uygur, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, İskenderun'da Uğur'un tek bir akrabası dahi kalmadı. Türkiye'de de kaldığını zannetmiyorum. Yeğenlerinin çoğu da Avrupa'ya gittiler. Uğur, 5-6 yaşlarındayken mahallemizin küçük çocuklarından bir tanesiydi. Almanya'ya vizeleri çıktığında Uğur, o yaşlarda annesi ve babasıyla birlikte giderek oraya yerleştiler. İskenderun'da kaldıkları, yaşadıkları ev de bomboş, harabe duruyor. Benim görüşme imkanım olsa Uğur'a ulaşıp, kendisiyle gurur duyduğumuzu söyleyebilirdim" diye konuştu.

"KENDİSİNE MİNNETTARIZ"

O dönem Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşadığı evin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hasan Şanlı ise şunları söyledi:

"Uğur Şahin burada doğmuş, 4 yaşlarına kadar bu evde yaşamış. Onlar gittikten sonra birkaç aile daha yaşamış ama şu anda atıl durumda. Almanya'ya ailesi ile gidip, orada okuyup, bilim insanı olması ve koronavirüs aşısını bulması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kendisine buradan minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum."

AZİZ SANCAR DA MARDİN'DE BU EVDE DOĞMUŞTU

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve 2 yıl süreyle doktorluk yaptığı Mardin'in Savur ilçesindeki 3 katlı 36 odalı tarihi konakta doğmuştu. Prof. Sancar için evinin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları yapılmıştı.

2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Mardinli Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü Savur ilçesindeki evi, müzeye dönüştürme çalışmaları tamamlandı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmayla Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konakta Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait oda çalışma odası olarak tasarlanıp, günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel Ödülü görselleri sergilenecek.