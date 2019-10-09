TSK'nın Suriye sınırına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünyadan farklı tepkiler aldı.

Harekata ilk tepki Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Ankara'ya harekata son verme çağrısı yaparken, "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Juncker, Türkiye'nin planlarının bir 'güvenli bölge' oluşturulmasını kapsaması durumunda Brüksel'in plana mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.

NATO: TÜRKİYE'NİN ORANTILI OLACAĞINA İNANIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye'nin itidalli davranacağına, TSK'nın faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inandığını kaydetti. Stoltenberg yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ve korkunç terör saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Operasyonun başlamasının ardından Fransa ve İngiltere, Suriye harekatı için BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

Fransa’nın AB Bakanı Amelie de Montchalin, Almanya ve İngiltere ile birlikte Türkiye’yi güçlü şekilde kınayacakları ortak bir açıklama yayınlayacağını, AB’nin ise böyle bir metin üzerinde henüz anlaşmadığını söyledi.

ALMANYA'DAN KINAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Barış Pınarı Harekatı'nı kınarken, Ankara'nın operasyonla bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı iddiasında bulundu. Mass, "Türkiye, bölgenin istikrarsızlaşmasına ve DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasına yol açacağını" öne sürdü.

'GÖRÜŞMELERE BAŞLAYALIM'

Moskova, Türkiye'nin operasyona başlamasının ardından lider devletlere Suriye ile ilgili görüşmelere başlama çağrısı yaptı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, lider devletlerin durumu ele almak üzere görüşme masasına oturması gerektiğini belirtti.