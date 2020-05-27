Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 350 bin 509 kişi hayatını kaybederken, 5 milyon 593 bin kişi de resmi açıklamalara göre enfekte oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Acil Durum Komitesi Başkanı Dr Mike Ryan, pazartesi günü yaptığı basın toplantısında, dünyanın henüz salgının ilk dalgasının tam ortasında olduğunu belirtti.

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"BU SÜREÇTE TESTLER GELİŞTİRİLMELİ"

Dr. Ryan, virüsün hâlâ yayılmakta olduğunu, bu nedenle ülkelerin, vakaların yeniden artabileceği ihtimalinin farkında olmaları gerektiğini söyledi. Dr. Ryan vaka sayılarının düştüğü ülkelerin bu süreci etkili takip ve test yöntemlerini geliştirmek için kullanması gerektiğine dikkat çekti.

"SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT"

Dr. Ryan, ülkelerin koronavirüs önlemlerini 'çok erken' kaldırması halinde, salgının ilk dalgasında ikinci kez pik yaşanabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar da yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazandıracak bir aşı geliştirilmeden, sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin bulaşma sayısını artıracağı uyarısını yapıyor.