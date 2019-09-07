Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 13 Temmuz günü hayvana şiddet yaşandı. Doğançam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen A.A.Ç. (16),komşuları Emine Yiğit'in 'Duman' adlı köpeğinin havlamasına sinirlendi. Bahçedeki köpeğe ve Yiğit'e tepki gösteren A.A.Ç., eve giderek, ailesine ait av tüfeğini aldıktan sonra döndü.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre A.A.Ç., bahçe kapısından 'Duman'a birkaç el ateş etti. Çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek, öldü. Emine Yiğit'in şikâyeti üzerine jandarmanın gözaltına aldığı A.A.Ç., yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakılırken, tüfeğe el koyuldu. Hayvanseverler de olayın takipçisi oldu.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, Manavgat Kaymakamlığı'na, A.A.Ç.'nin idari ve yargı yönünden cezalandırılması talebinde bulundu. Kaymakamlıkça A.A.Ç. hakkında fezleke hazırlanıp, savcılığa gönderildiği açıklandı. Kaymakamlık tarafından 'Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında A.A.Ç.'ye 1035 liralık idari para cezası kesildiği duyuruldu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Yanık ise A.A.Ç.'ye adli makamlarca da gerekli cezanın verilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.