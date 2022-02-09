Düğündeki kavga böyle başlamış!

Sakarya'da, 5 Şubat'ta gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda bulunan bir düğün salonunda akıllara durgunluk veren bir kavga yaşanmıştı.
GERGİNLİĞİN NEDENİ "TAKI"YMIŞ
İHA'da yer alan son dakika haberi ve iddiaya göre, S.K. ile S.Ö.’nün nişan töreninde takı sebebi ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti.
KAVGANIN BİLANÇOSU: 24 GÖZALTI
Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile neticelendi. Tekme ve tokatların havada uçtuğu, neredeyse kırılmadık sandalye ile masa kalmayan düğünle ilgili 40 kişinin ifadesi alınırken polise mukavemet eden bir kişi de gözaltına alındı.
"HAYIRLI OLSUN" ANONSUYLA KAVGA BAŞLADI
Kavganın başlama anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, düğünü yöneten müzisyenin, "Değerli konuklar minibüsleriniz kalkıyor, lütfen minibüslerimize gidelim. Uzaktan ve yakından gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Düğün salonu çalışanları olarak çiftimize hayırlı, uğurlu olsun" dediği anda çıkış kapısına yakın bir noktada tartışmanın başladığı görülüyor.
DÜĞÜN SALONU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Bir anda büyüyen kavgada ise sandalyelerin havada uçuştuğu ve düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü görüntülere yansıdı.
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