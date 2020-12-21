DSÖ'den kritik 'mutasyon' açıklaması!

Son Dakika... DSÖ: Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün 'ciddi hastalık veya ölüme' neden olduğuna dair hiçb

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

Kurumun Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti" dedi.

DSÖ, koronavirüsün daha hızlı yayıldığı ifade edilen yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle temas halinde olduklarını açıklamış, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarılmıştı.

Twitter paylaşımında ayrıca "Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedilmişti.