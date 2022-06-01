Dönüşü kaçırdı, trafiği tehlikeye attı!

İHA

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre döneceği yeri kaçıran bir sürücü, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı.

İHA'nın haberine göre yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü.

Vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki gösterdiği sürücünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.