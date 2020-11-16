Trump şimdi de 'Ben kazandım' dedi

Son dakika: Donald Trump şimdi de 'Ben kazandım' dedi - Haberler

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimi ben kazandım" dedi. Trump'ın bu tweeti "şüpheli" olarak işaretlendi.

Trump, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda da, ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'ın seçimi kazandığını ilk kez kabul etmişti.

Trump bugün ise attığı bir tweette "Seçimi ben kazandım" dedi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD´nin seçilmiş başkanı Biden'ın ismini kullanmadan "O, seçim hileli olduğu için kazandı" ifadesini kullanmıştı.

Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan ABD Başkanı Trump, oyların "Dominion" adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu şirket büyük bir farkla kazandığım Teksas'a girmeye bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!" sözlerini kullandı.

"POSTAYLA GÖNDERİLEN SEÇİMLER İĞRENÇ BİR ŞAKA"

Paylaşımında Trump ayrıca, "Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik 'aksaklıklar' gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!" ifadelerine yer verdi.